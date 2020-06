Da goleador a “baywatch” in erba di Cesenatico

Con la grande umiltà che lo contraddistingue da sempre, oggi Gianni Comandini (a dx nella foto) si è presentato insieme ai suoi colleghi nella spiaggia libera sotto al grattacielo di Cesenatico. In agenda un appuntamento speciale: quello con il battesimo del moscone in acqua. Il goleador made in Cesena (più precisamente dalle Vigne, storico e caratteristico quartiere di Cesena nonché fucina di personaggi felliniani e dalle gesta epiche) sta facendo il corso per diventare bagnino di salvataggio insieme ai colleghi tra cui il creativo del sup Emiliano Meneghello (a sx nella foto, leggi qui l’articolo) in vista dell’esame di luglio quando a tutti gli effetti le nuove leve potranno vestire la divisa simbolo della Romagna.

Comandini ha realizzato il sogno di tanti ragazzi cresciuti a pane e pallone nel campetto del quartiere. Classe 1977 salutò, circa 20anni fa l’amata Romagna per fare rotta verso l’Olimpo del calcio che si chiama Milan. Nella sua prima stagione in Serie A ha siglato due reti importantissime: quelle nel derby contro l’Inter blindando il punteggio a fine partita sul 6-0 per i diavoli rossoneri. Un record che condivide con Paolo Rossi.