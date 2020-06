Lo politica si muove per il Posto di Polizia

Le preoccupazioni espresse sulle colonne di living qualche settimane fa impensieriscono anche il mondo della politica cittadina. Anche perché a circa due settimane dal periodo di consuetudine apertura ancora non si hanno notizie rassicuranti sul dispiegamento di uomini e mezzi a Cesenatico. Il Comune è caratterizzato da un settore turistico che, nei soli mesi estivi, registra un’affluenza di tre milioni di presenze con concentrazione soprattutto nei mesi di luglio e agosto.

Durante l’estate il territorio comunale vede sostanzialmente quadruplicata la popolazione che di media raggiunge i 100.000 abitanti. “In virtù di questo – si legge in una nota congiunta di Pd e Pri – da molti anni il Comune di Cesenatico è sede di un posto estivo di Polizia che, oltre a Cesenatico, è di supporto anche delle vicine località turistiche (Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli), località che insieme raccolgono mediamente circa 5 milioni di presenze turistiche annue. Il presidio ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante per la sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti che scelgono Cesenatico come meta delle loro vacanze. Negli anni purtroppo il posto estivo di Polizia però si è progressivamente ridotto sia nel numero degli agenti che nel periodo di apertura”.

“La stagione turistica 2020, pur essendo iniziata in ritardo, ripropone le medesime esigenze di sicurezza degli anni precedenti e si aggrava anche di ulteriori obblighi di vigilanza sul rispetto delle condotte imposte dalla recente normativa anti Covid-19. In un contesto del genere la sorveglianza del territorio va rafforzata per garantire un servizio adeguato. Nonostante questo però, e nonostante le lettere del Sindaco Gozzoli indirizzate al Ministero dell’Interno e a Questura e Prefettura, non si hanno ancora notizie relative all’apertura del posto estivo di Polizia né al potenziamento dei Carabinieri della Compagnia di Cesenatico che storicamente durante i mesi estivi ha sempre potuto contare sull’aiuto di allievi. L’ordine del giorno, a firma della consigliera Pd Cristina Baiardi e dei due capigruppo Mario Drudi e Monica Rossi, sarà presentato al Consiglio Comunale di Cesenatico che si svolgerà mercoledì 30 giugno”.

“È fondamentale che il nostro territorio comunale possa contare sul posto estivo di Polizia anche nella stagione 2020, almeno nei mesi di luglio e agosto quale elemento di sostegno alle forze dell’ordine già presenti sul territorio. Cesenatico anche quest’anno rappresenterà uno dei più importanti poli turistici dell’estate”, le parole di Mario Drudi, Capogruppo del Partito Democratico e Monica Rossi, capogruppo del Partito Repubblicano.