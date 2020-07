Scuola: a Cesenatico 130mila euro per ripartire

Gli uffici comunali e il sindaco di Cesenatico stanno lavorando per la ripartenza della scuola a settembre, seguendo le linee guida nazionali. Ieri (mercoledì 1 luglio) l’incontro con il Ministero che ha confermato le risorse in arrivo previste nel Decreto Rilancio. Se in totale il Governo ha messo a disposizione 331 milioni di euro per iniziare a organizzare la ripresa di settembre, a Cesenatico ne arriveranno 130mila per interventi e adeguamento degli spazi scolastici.

“Si tratta di risorse destinate esclusivamente a lavori (realizzazione di pareti, acquisto di mobili divisori…) da effettuare in strutture che comunque dovranno essere utilizzate per i prossimi 5 anni – spiega il sindaco Matteo Gozzoli – Non è prevista la realizzazione di container o simili”.

Il prossimo passaggio per Cesenatico sarà l’incontro con i dirigenti scolastici, previsto per la prossima settimana, per capire le problematiche e gli spazi a disposizione. Una vera e propria mappatura delle scuole per capire come adeguare gli spazi e, nel caso, quali interventi mettere in cantiere.

I tempi – di certo – sono molto stretti. Se sarà necessario l’amministrazione metterà a disposizione immobili comunali o richiederà l’utilizzo di immobili privati, ma le incognite sono tante: dal trasporto per gli alunni alla sicurezza sismica fino alla presenza di un corpo docenti incrementato nei numeri.