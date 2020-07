Moria di vongole, il sindaco incontra l’assessore regionale

Il sindaco Matteo Gozzoli ha incontrato “virtualmente” in videoconferenza Alessio Mammi, assessore regionale all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca. L’incontro è stato fissato per parlare del fenomeno della moria delle vongole che colpisce gravemente l’attività di 18 imprese associate nel Consorzio per la Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalbi nel compartimento di Ravenna, di cui 11 con base al porto di Cesenatico.

“Insieme nei prossimi giorni proveremo a capire, coinvolgendo il territorio di Rimini e il Ministero, se è possibile superare una situazione di impasse che ormai da anni sta mettendo in ginocchio queste attività che riescono a lavorare pochi giorni all’anno a causa della moria delle vongole nel tratto di Adriatico a nord di Ravenna e a causa dei molluschi che non crescono come dovrebbero”, spiega il sindaco.