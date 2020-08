La Rustida rincuncia al banchetto ma dona 3mila euro

Volere è potere. In un periodo di incertezza totale e di ricorsi mirati alla prudenza, anche la rustida dei pescatori ha dovuto rinunciare allo storico banchetto pubblico di agosto. Ma non al suo fine ultimo: la solidarietà. Come scritto nei giorni scorsi infatti tre pescherecci sono usciti in mare per portare il pescato al mercato. Il ricavato sarà conferito dalla Coop. Casa del Pescatore al fondo per l’emergenza alimentare del comune. Martin Pescatore II, Azzurra I, Sovrana hanno potuto prendere il mare per un giorno nonostante il fermo pesca. Questo è stato possibile perché la Coop. ha inoltrato regolare domanda al ministero.