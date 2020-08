Centro Diurno per anziani. “Siamo disperati, il servizio non viene riattivato”

“Ci sentiamo abbandonati dall’amministrazione comunale che non capisce che stiamo vivendo una situazione disperata”. Queste le parole delle 15 famiglie con anziani disabili che fino alla fine di febbraio erano ospitati al Centro Diurno in via Magrini a Cesenatico, poi chiuso per l’emergenza Covid-19.

Siamo a metà agosto, il Centro non ha ancora aperto gettando nello sconforto economico ed emotivo le famiglie. Il Centro Diurno infatti, un servizio comunale gestito da una cooperativa di Faenza, era attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 18, ospitando circa 20 anziani con problematiche legate alla salute. Poi il Covid, il Centro chiuso e gli anziani in casa: “I nostri familiari – spiega Tiziana Teodorani, rappresentante delle famiglie – hanno avuto un crollo fisco e psicologico del 50%. Nel Centro infatti erano impegnati in attività, servizi di fisioterapia e tanta socialità. Adesso la loro gestione sta diventando sempre più difficoltosa sia a livello economico con l’assunzione di badanti che a livello emotivo e di gestione. Purtroppo il Comune e il sindaco non ci stanno dando risposte su una prossima riapertura del Centro e non ci danno informazioni. Esiste infatti un’ordinanza regionale di giugno per la riapertura dei Centri Diurni per anziani e altri Comuni a noi vicini hanno già riattivato il servizio”.

E in questa situazione drammatica per le famiglie “fortunatamente ci sta aiutando la cooperativa che gestisce il servizio – continua Tiziana – La responsabile ha presentato un progetto di riapertura all’Ausl e al Comune, poi bocciato dalla Commissione Sanitaria”. Il problema? La riorganizzazione degli spazi in via Magrini, infatti le due stanze predisposte per eventuali malati Covid della Casa Protetta erano gli spazi utilizzati dal Centro Diurno. Altro problema l’organizzazione del personale.

“Abbiamo incontrato l’ex assessore Tappi che ci aveva garantito che l’amministrazione avrebbe trovato una soluzione. Ma nulla, stiamo da settimane cercando di fissare un appuntamento con il sindaco, ma non ci stando risposte. Si possono trovare altri spazi all’interno del Comune: avevamo ad esempio proposto il Centro Anziani in viale Torino”. Poi la proposta della coop di utilizzare parte della colonia Erminia, in viale Colombo: “A inizio agosto la coop ha proposto la struttura di Ponente, ora utilizzata per il centro estivo dei bambini fino al 15 settembre. Ora stiamo aspettando che la Commissione Sanitaria preposta dall’Ausl fissi un sopralluogo, infine servirà la firma del sindaco”.

Infine un augurio: “Fino ad oggi non ci siamo sentiti considerati in una situazione di grande difficoltà – conclude Tiziana – Adesso speriamo che il sindaco si interfacci con l’Ausl e fissi al più presto un sopralluogo per capire se gli spazi potranno ospitare i nostri anziani, rispettando tutte le regole richieste dall’ordinanza regionale”.

+++ La risposta del sindaco Matteo Gozzoli +++