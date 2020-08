Grosso ramo si stacca e finisce in testa ad una donna in bicicletta

Prima i pini, adesso i platani. Gli alberi di Cesenatico cominciano a diventare una seria minaccia per l’incolumità dei residenti.

Si moltiplicano, infatti, i casi di grossi rami che, anche senza eventi atmosferici violenti, cedono all’improvviso danneggiando case ed auto.

Stavolta è andata anche peggio visto che, in mattinata, in via Ferrara, un grosso ramo di platano si è staccato andando a travolgere una donna in bicicletta che stava transitando proprio in quell’istante.

Il ramo ha colpito la donna in testa e la malcapitata è stata ricoverata con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per mettere in sicurezza l’area è intervenuta una squadra di vigili del fuoco.

Si tratta dell’ennesimo caso di alberi crollati in città. In altre circostanze nessuno si era fatto male. Ma non può sempre andare bene…