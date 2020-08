L’incognita “renziani” irrompe sulle elezioni di Cesenatico

Il sindaco Matteo Gozzoli che annuncia la sua disponibilità al secondo mandato, l’assessore ai servizi sociali Stefano Tappi che si dimette per “motivi personali e professionali” e, a pochi chilometri di distanza, a Cervia, Michele Fiumi lo segue a ruota. Tre fatti di cronaca politica apparentemente slegati fra loro e, invece, nel domino delle prossime elezioni amministrative del 2021 potrebbero lasciar presagire qualcosa di nuovo.

Potrebbe essere fantapolitica ma, intanto, nel backstage di una clamorosa manovra elettorale, c’è chi vede un Deus ex machina che a Cesenatico conta eccome, uno che ha lavorato fino a ieri con i grandi d’Europa, figuriamoci se non sarebbe capace di architettare un’operazione di banale politica locale: Damiano Zoffoli, ex sindaco di Cesenatico, fino al 2019 europarlamentare del Pd, ma soprattutto renziano della prima ora e appartenente all’ala più cattolica del centro sinistra.

A livello nazionale, come noto, il nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva, si è staccato dal Pd accomodandosi sui banchi dell’opposizione. La domanda, dunque, sorge spontanea: i suoi uomini a livello locale come si comporteranno alle prossime elezioni amministrative?

Intanto – e questo è un fatto – i renziani, a meno di un anno dalle elezioni comunali, si dimettono dalle Giunte targate Pd, uomini da sempre vicini a Damiano Zoffoli: Stefano Tappi esce dalla Giunta Gozzoli e Michele Fiumi ex assessore nella Giunta cervese ma, soprattutto, grande amico di Damiano, lascia il suo incarico.

Un caso? Forse, ma intanto le “grandi manovre” dei renziani non sono passate inosservate, tanto che – per mettere “nero su bianco” le proprie intenzioni – il sindaco Gozzoli sarebbe stato spinto dal Pd a ribadire pubblicamente la sua precisa volontà di ricandidarsi e dissipare il campo da possibili equivoci.

Ciò nonostante, Italia Viva potrebbe presentarsi alla prossima tornata elettorale in solitaria con un suo candidato (e c’è chi esclude che potrebbe essere Damiano Zoffoli) oppure sostenere liste civiche alternative al Pd. In particolare potrebbe nascere una sintonia con una probabile lista civica che vedrebbe come candidato sindaco Gianluca Vincenzi, peraltro vicino da sempre all’area cattolica.

E adesso c’è chi si chiede cosa faranno gli altri renziani in carica a Cesenatico. Primo tra tutti il presidente del consiglio comunale Roberto Casali e la consigliera comunale Pd Beatrice Zoffoli, figlia di Damiano Zoffoli.

Insomma, mentre il centro-destra è ancora alla ricerca di un candidato ufficiale, a sinistra il Pd continua con la sua strana prassi: quando non ha rivali in grado di dar battaglia se li crea in casa.