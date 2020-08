Presa d’assalto la clinica mobile Covid-19 IL VIDEO

In fila dalle 7 di questa mattina, ordinati con la mascherina e la distanza sociale. Alle 9, all’apertura della camper dell’Ausl per eseguire il test sierologico Covid-19 del progetto “Riviera sicura”, erano circa 100 le persone che si sono presentate alla clinica mobile in piazza Andrea Costa a Cesenatico.

Alle 9.45 è entrato il numero 13 e i cittadini e turisti aumentano col passare del tempo, tanto che un’infermiera non ha assicurato di riuscire a fare a tutti il test entro le 13.

Cesenatico, Cesena, ma anche Mantova e una giovane di Salerno: “Domani devo prendere il treno per tornare a casa dai miei nonni e per essere sicura ho deciso di venire a sottopormi al test”.

Ai cittadini presenti verrà eseguito l’esame sierologico rapido su goccia di sangue prelevato con pungidito. Il referto sarà consegnato immediatamente e, in caso di positività, verrà direttamente effettuato il tampone naso faringeo, in situazione di sicurezza. Per il test sierologico sarà richiesto all’utente un contributo di 10 euro mentre l’eventuale tampone sarà a carico dell’Azienda USL.