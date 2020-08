Tutti negativi i tamponi del secondo giro di screening in Municipio

Il secondo screening programmato da Ausl per i dipendenti del Municipio di via Marino Moretti ha dato esito negativo per tutti i 70 tamponi eseguiti nella giornata di martedì. I test, programmati dopo quelli già effettuati lunedì 10, si erano resi necessari a causa delle positività di due dipendenti della sede municipale.

“Innanzitutto vorrei ringraziare l’AUSL per lo screening che ha eseguito con celerità e grande professionalità, se oggi abbiamo buone notizie è grazie al lavoro svolto senza sosta in questi giorni. Colgo questa occasione anche per esprimere vicinanza alle due colleghe che si trovano a casa, e tutta l’Amministrazione Comunale si stringe attorno al dolore della nostra dipendente che in questa seconda fase di contagi ha perso la madre. Il mio pensiero va anche a tutte le altre persone che sul nostro territorio sono alle prese con il virus: il mio augurio è quello di una pronta guarigione”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.