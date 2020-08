Clinica mobile, quattro tamponi eseguiti e…

Secondo giorno di Clinica Mobile in piazza Costa. Se nella prima giornata si sono presentate al pronti via 100 persone, oggi il numero è stato superato. Il personale Ausl ha effettuato 110 test sierologici individuando 4 casi sospetti. Sono stati quindi effettuati i tamponi nasofaringei che a distanza di 24 ore diranno agli interessati se hanno un’infezione in corso da Covid-19. Intanto i due positivi di ieri al “pungidito” sono risultati negativi al tampone.

In tutto sono stati effettuati 110 test sierologici, una manciata in meno di ieri perché parte del tempo è stato impiegato in fasi di preparazione e igienizzazione per chi si è sottoposto al tampone. La Clinica Mobile sarà ancora in Piazza Costa domani, sabato dalle 9 alle 13.