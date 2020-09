Cesenatico Xl, la Ztl fa gli straordinari

Cesenatico non si ferma e va avanti con le sue scelte di mobilità dolce e sostenibile: l’Amministrazione ha deciso di prorogare le ZTL di Via Fiorentini, Via Saffi e Viale Mazzini fino a domenica 13 settembre, compresa, per cercare di allungare il più possibile questa difficile stagione estiva di ripartenza e di rilancio.

La decisione arriva dopo questi mesi in cui le nuove “isole pedonali” sono state una bella novità dell’estate contribuendo a rendere efficace l’iniziativa “Cesenatico XL”: le attività hanno avuto più spazio sul suolo pubblico e lo avranno almeno fino al 13 settembre. L’Amministrazione durante questa estate ha rilasciato in totale 77 concessioni alle attività commerciali che ne hanno fatto richiesta e avevano i requisiti necessari.

Le vie interessate dalle ZTL che rimarranno attive fino a domenica 13 settembre sono Via Fiorentini nel tratto che va da Via Leonardo da Vinci a Via Fratelli Sintoni; Viale Mazzini da Via Succi al Porto Canale; Via Saffi dal Porto Canale a Via Largo Capuccini. La pedonalizzazione inizierà alle ore 19 e si concluderà alle 24, come è stato durante tutta questa stagione. Rimane in vigore anche ’istituzione del doppio senso di marcia, con obbligo di dare la precedenza per i veicoli che da Via Mazzini si immettono in Via Magrini, oppure proseguono in direzione Ravenna dalle ore 19 alle ore 24. Il doppio senso di marcia, con obbligo di dare precedenza per i veicoli transitanti in Via Fratelli Sintoni, nel tratto Via Fiorentini e Via G. Marconi sempre dalle ore 19 alle ore 24.

Le parole di Sindaco Matteo Gozzoli

“Abbiamo deciso di prolungare queste tre “nuove” ZTL per allungare il più possibile questa stagione di ripartenza. A Cesenatico c’è ancora gente e possiamo riprenderci un altro pezzetto di questa nostra estate: è stato un esperimento in cui abbiamo creduto e crediamo ancora ed è parte di una strategia molto ampia: puntiamo sulla mobilità sostenibile, su una città vivibile e che aiuta le attività commerciale che hanno potuto usufruire di “Cesenatico XL”, le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.