Cesenatico Xl promosso o bocciato? I locali danno il voto

Nella foto sopra una veduta di via Fiorentini

“Dopo 32 anni – ha detto Paolo dell’Osteria del Grillo – ho visto via Fiorentini vivace con passaggio di gente e famiglie senza auto, come dovrebbe essere il centro storico di una città. Questa esperienza è stata molto positiva, ci ha aiutato a lavorare e in particolare ad agosto ho lavorato di più rispetto ad agosto dello scorso anno. Ottimo anche il riscontro dei clienti e dei residenti che hanno riscoperto una via più vivibile. Mi sono già informato per chiedere l’autorizzazione per la prossima estate”.

Stesso Parere anche se Matteo si trova in viale Mazzini con il Gourmer: “Scelta molto positiva che ci ha dato la possibilità di lavorare in sicurezza per le norme anticovid permettendoci di avere ottima capienza. Sarebbe da ripetere tutti gli anni”.