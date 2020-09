Turismo, l’affondo del M5S

Sono state da qualche giorno rese note le statistiche sul turismo per la regione Emilia-Romagna, relativamente al mese di luglio. “I dati – si legge in una nota del M5S – sono impietosi per la nostra città di Cesenatico: per quanto riguarda il solo mese di luglio si è registrato un -20.9% alla voce “turisti” ed un -37,1% alla voce “pernottamenti”. Invece dall’inizio del 2020, nonostante la crescita di Luglio rispetto al periodo Gennaio-Giugno, si segnalano rispettivamente un -56,3% ed un -58,4%. Era prevedibile questo profondo rosso? E, soprattutto, è tutta colpa dell’emergenza Covid? In parte sì ma è doverosa un’analisi attenta dei dati, confrontata con le decisioni prese dall’amministrazione Gozzoli”.

“È vero che governare una città, in questo delicato periodo, non deve essere stato certo facile, ma le statistiche dimostrano come altri comuni della Riviera Romagnola, in special modo il vicino Comune di Cervia, abbiano di molto attutito questi numeri negativi. Non è stata tutta colpa del Covid. Per molti mesi, l’Amministrazione Gozzoli ha portato avanti una querelle estenuante nei confronti dell’Associazione Albergatori; se si fosse proceduto con un’unità di intenti, si sarebbe potuto approcciare meglio una stagione così complicata? Come non ricordare anche le discusse e discutibili ordinanze estive “anti-asporto” di Gozzoli: divieti che hanno fatto infuriare molti esercenti ed avuto ripercussioni sul turismo. Non dimentichiamoci anche del tema sicurezza: purtroppo, in questa estate 2020, c’è stata un’escalation di episodi criminosi nel nostro territorio. E le indecisioni dell’amministrazione, impegnata più con le dirette Facebook e con i comunicati stampa ad accusare le opposizioni di strumentalizzare i fatti, hanno sicuramente inciso indirettamente a far percepire Cesenatico come località non sicura. Non ultimo, si devono considerare anche alcuni esperimenti relativi a Cesenatico XL ed allo spostamento di alcuni mercatini serali: molti esercenti si sono lamentati per via sia di una estensione, non richiesta, delle zone a traffico limitato sia dello spostamento dei mercati da location ormai ‘storiche’. La domanda è: ma perchè prima di prendere determinate decisioni strategiche, non si è deciso di coinvolgere i diretti interessati?”.

“Inoltre – si legge – ricordiamo che a supporto del turismo e delle sue imprese ha fatto la sua parte il governo con l’esonero dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico per alcune attività, con l’esonero dal pagamento IMU per le strutture con finalità turistiche; ulteriormente è intervenuta anche la regione ma nulla è arrivato di supporto da Gozzoli che ancora una volta incasserà la tassa di soggiorno ma senza eventi, senza promozione e senza riqualificazione di arredo urbano destinando esclusivamente le entrate alla spesa pubblica fuori controllo. Come MoVimento 5 Stelle di Cesenatico, a questo punto, non possiamo che avere una sola risposta al quesito di fondo per questo terribile anno turistico: non è solo colpa del Covid, ma anche di un’Amministrazione che continua con un immobilismo che dura da più di 4 anni”.