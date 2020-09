A Cesenatico in vacanza da 50 anni!

Due fratelli e Cesenatico che è diventata una questione di famiglia, da 50 anni: il Vice Sindaco Mauro Gasperini oggi ha premiato Dirk e Rainer Dreusicke per la loro “fedeltà” a Cesenatico dopo mezzo secolo consecutivo di vacanze in città. L’anno vista cambiare, ci sono cresciuti e maturati insieme e ancora non hanno perso questa bella abitudine. Hanno deciso di arrivare anche quest’anno dalla Germania perché per loro Cesenatico è sempre stato un posto rassicurante, e così l’hanno visto anche in questa estate particolare. Così sono partiti e come sempre si sono divisi tra la spiaggia del Bagno Bologna di Villamarina e l’Hotel Dall’Ara.

“Sono felice – ha detto il vicesindaco – di aver incontrato questi due turisti tedeschi: mi riempie di orgoglio che abbiano scelto Cesenatico anche quest’anno perché aveva l’immagine di un luogo tranquillo e sicuro. Quando si premia qualcuno per aver scelto la nostra città per così tanti anni consecutivi la soddisfazione è sempre tanta”, le parole del Vice-Sindaco Mauro Gasperini.