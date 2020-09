Scuola, arrivato il secondo bus per gli studenti

Un secondo bus è operativo già da questa mattina per favorire il trasporto e il distanziamento tra studenti da Cesenatico a Cesena e ritorno. Affianca la linea 94 e Amr ha deciso, da quanto trapelato, di metterlo in strada già oggi viste le segnalazioni ricevute ieri. I primi giorni di scuola si sa sono da assestamento e far entrare tutti i ragazzi alle 9 ha comportato alta concentrazione di studenti. “Ora il bus in più – assicura il vice sindaco Mauro Gasperini – è una realtà che resterà in strada a seconda delle esigenze degli studenti”.

Questa svolta, tanto richiesta gli scorsi anni e diventata praticamente un dovere per Amr quest’anno in tempo di distanziamento obbligatorio, ha visto l’intervento di Stato e Regione per sostenere e mettere a regime il servizio e poterlo tenere a disposizione per i mesi a venire. Il Bus è garantito anche per il rientro da scuola degli studenti.

Tutto è bene quel che finisce bene? Agli studenti l’ardua sentenza.