Covid. Da Cesena a Cesenatico 5 studenti a rischio

Il caso della classe in quarantena del liceo Ilaria Alpi di Cesena ha destato grande attenzione. Living Cesenatico ha intervistato lo studente risultato positivo al tampone e che ha fatto scattare il “piano di emergenza”.

Nella lista dei 35 possibili contagiati ci sono anche 5 compagni di classe dello studente che sono di Cesenatico. Ora per loro e per i loro colleghi di banco è previsto l’iter che prevede la quarantena, in attesa del tampone.

Intanto l’Ausl informa che il giovane, asintomatico, è in isolamento domiciliare a casa da mercoledì 16 settembre. Immediatamente è scattato il protocollo di sicurezza scolastico anticontagio con il tracciamento dei contatti. I 19 compagni di classe sono stati posti in isolamento domiciliare e oggi (giovedì 17 settembre) saranno sottoposti al tampone, in quanto è stato verificato che ci sono stati contatti stretti col giovane positivo anche al di fuori della classe; allo stesso modo sono stati posti in isolamento altri 3 giovani, in quanto contatti stretti extrascolastici.

I docenti (10) che hanno condiviso gli spazi con lo studente ma a distanza, non sono stati considerati contatti stretti, per loro non è prevista l’isolamento ma un monitoraggio e sorveglianza con l’effettuazione di tampone.