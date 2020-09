Assemblea Adac: il turismo 2021 punta sullo sport e sul nuovo dirigente

La parola è poi passata al sindaco Matteo Gozzoli. “Quest’estate le difficoltà sono state tante e il settore della ricettività ha pagato il prezzo più alto a causa del Covid-19. Ringrazio tutti quegli imprenditori che con tenacia hanno riaperto. La stagione si è sviluppata in modo positivo nonostante i pochi turisti stranieri e i pochi eventi organizzati. Per questo fare paragoni con i dati dello scorso anno non ha senso: basta pensare alla tassa di soggiorno. Nei mesi di maggio e giugno c’è stato un -80% di entrate, a luglio e agosto un -26%, questo significa che la ripresa, seppur lenta, c’è stata”.

Poi il primo cittadino guarda al futuro: “Dobbiamo ispirarci a quelle città che puntano sullo sport all’aria aperta, alle piste ciclabili, a spazi più ampi per eventi e manifestazioni e alla sostenibilità. In questa linea stiamo facendo una serie di passi importanti: la realizzazione del ciclodromo e le ciclovie per collegare la montagna al mare. Questa è la nostra idea di città e un motore per il turismo”.

E forse un cambio di rotta la darà anche il nuovo dirigente al turismo che a breve arriverà a Cesenatico. Silvio Mini, responsabile del turismo al Comune di Cervia, che tra poche settimane prenderà servizio al Comune di Cesenatico. “A giugno 2021 punteremo sullo sport con la Nove Colli, la Spartan Race e tanti altri eventi”, conclude il sindaco.

In chiusura l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini tira le somme e guarda al futuro. “Sono stati mesi complicati e difficili. Abbiamo provato a ripartire al meglio il 1° giugno, poi da luglio abbiamo resistito. Abbiamo puntato sul mercato interno con qualche promozione in Germania. Il futuro è ancora pieno di incognite e c’è preoccupazione per l’autunno, in particolare per quelle strutture alberghiere annuali che lavorano con il settore fieristico”.

E se per il futuro i punti interrogativi sono tanti, ma le idee ci sono: “Sulla promozione consolideremo i mercati italiani, facendo anche promozione nei mercati europei come Germania, Russia e i paesi dell’Est Europa – spiega Corsini – Dobbiamo puntare sui nostri aeroporti di Forlì e Rimini e dobbiamo puntare sui grandi eventi, come ad esempio le Olimpiadi Aics che arriveranno a Cervia e Cesenatico a giugno 2021″.