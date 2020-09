Moria di vongole, “Allertata la Regione, delegazione in città”

In mattinata i “vongolari” di Cesenatico hanno portato in porto il pescato costituito da vongole morte. “Questa mattina – ha detto il sindaco Matteo Gozzoli – mi sono recato al Porto per vedere di persona l’esito della giornata di lavoro della Co.Ge.Mo insieme al presidente Manuel Guidotti e agli altri pescatori. Purtroppo la giornata odierna ha evidenziato una nuova e diffusa moria delle vongole e degli altri molluschi: circa il 90% del pescato è risultato compromesso. Non ci troviamo davanti alle prime difficoltà per questo settore produttivo che nei mesi scorsi aveva già riscontrato problematiche di questo tipo”.

“Appena rientrato in Comune ho subito sentito telefonicamente Alessio Mammi, Assessore Regionale all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca e informato i consiglieri regionali del territorio Lia Montalti e Massimo Bulbi che già conoscono questa situazione. Già nei mesi scorsi avevamo avuto numerosi incontri in video-conferenza con l’Assessore che conosce molto bene questa problematica e sia la Regione che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali si sono attivate. Mammi incontrerà oggi stesso i tecnici per parlare di questa situazione e ha in programma di venire a Cesenatico nei prossimi giorni. In corso ci sono valutazioni tecnico scientifiche per capire il motivo di queste morie e parallelamente si sta lavorando insieme al comparto di Rimini per trovare una soluzione condivisa. Ci tengo a esprimere vicinanza e solidarietà alle 50 famiglie che vedono vanificati il lavoro e la fatica degli ultimi tre anni”.