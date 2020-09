VIDEO – Moria di vongole “Questa pesca si ferma”

“Siamo in porto con tutte le vongole morte. Dopo le ultime mareggiate doveva essere un buon momento per la pesca, invece sono tutte morte”. A lanciare l’allarme alcuni pescatori di Cesenatico capitanati da Manuel Guidotti. “Non mi era mai successa una cosa del genere in dieci anni di pesca delle vongole”. E ora? “Oggi come oggi non abbiamo soluzioni, ci tocca fermare la pesca. Il danno economico non è quantificabile”.

Le vongolare di stanza a Cesenatico sono 11 e i pescatori hanno creato, con i fondi europei, due aree di ripopolamento per il novellame al largo di Tagliata e di Milano Marittima, ma anche su quel versante pessime notizie. “Siamo andati a fare sopralluoghi ma i tassi di mortalità sono alti”. L’appello è rivolto al Ministero per eliminare il confine tra compartimento di Ravenna e Rimini dove la situazione pare più positiva. Sulla banchina del porto vicino al mercato del pesce si è recato anche il sindaco Matteo Gozzoli per capire la situazione da vicino, presente anche la Guardia Costiera. Le richieste di alcuni pescatori sono state rivolte anche ai Carabinieri e al reparto forestale affinché possano controllare anche lo stato dei fiumi e eventuali sversamenti illeciti e non solo la pezzature delle vongole.