Vongole, ecco gli esiti delle prime verifiche

Come accennato sulle nostre colonne, nei giorni scorsi sono stati fatti dei campionamenti in mare – da Marina di Ravenna a Cesenatico – per valutare lo stato della moria di vongole. “Ha colpito il 70% del prodotto” è il laconico esito delle verifiche sul posto. A effettuarle i tecnici della Coop Mare di Cattolica che si occupa di ricerca nel settore; sono saliti a bordo del motopesca Tremul. Al momento questo settore della pesca è fermo per ovvie ragioni. Prossima settimana si riprenderà l’attività ma per valutare se ci sono miglioramenti nella situazione più che per pescare. Intanto domani, venerdì è attesa la delegazione della Regione in città a colloquio con il sindaco per poter affrontare la situazione e cercare di mettere sul tavolo delle proposte per far fronte all’impasse.

La causa principale resta la mancanza di ossigeno in acqua che si accompagna alla speranza di una mareggiata importante in grado di “mescolare” le acque e riportare ossigeno alla fauna marina.