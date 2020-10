“Situazione insostenibile al cup di Cesenatico”

“Dovevo – racconta un cittadino – semplicemente prenotare le analisi, erano le 9.30 di mattina ma c’era già fila e mi hanno fatto accomodare all’esterno per evitare assembramenti. Ma fuori la situazione non era tanto diversa. Mi metto nei panni di un anziano che per non perdere la fila deve stare al freddo o seduto su panchine umide con il rischio anche di perdere il posto. Infatti non c’è un tabellone all’esterno o qualcosa di sostitutivo che ti comunichi il turno”.

Cinque gli sportelli a disposizione di cui solo tre aperti al pubblico; di questi uno per accogliere le prenotazioni per le analisi. Per dar conto della fila basti pensare che chi ha staccato alle 11:36 il biglietto con il suffisso cx (indicativo delle prenotazioni esami laboratorio) aveva davanti a sé 48 persone.