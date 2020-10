Giro, sindaco: “Un onore e un impegno per la città”

Il sindaco Gozzoli si prepara all’arrivo della carovana rosa con quel che l’ospitalità di un evento internazionale porta con sé. “Ospitare l’arrivo e la partenza di una tappa del Giro D’Italia è un grande onore per Cesenatico, e rappresenta anche un impegno per la città e per i cittadini: le modifiche alla viabilità saranno importanti, e riguarderanno fasce orarie ben precise di mercoledì 14 ottobre 2020 e giovedì 15 ottobre 2020. Ne stiamo dando comunicazione ora, ma continueremo a farlo sui canali social del Comune e sul sito, in dialogo costante con tutti i cittadini. Per quanto riguarda le scuole sarà necessaria un’ordinanza di chiusura per gli istituti di ogni ordine e grado perché sarebbe impossibile garantire l’arrivo nei vari plessi e organizzare il trasporto pubblico”, le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.