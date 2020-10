Covid-19, alunno asintomatico, classe di Cesenatico in quarantena

Si è registrato un caso di positività al Covid-19 all’interno della Scuola Primaria Ricci Ortali di Villalta: l’alunno, un bimbo di 8 anni, è asintomatico e il suo contagio è legato a un focolaio extra-scolastico su cui l’Asl è già al lavoro. Vista la giovane età dei compagni, l’Igiene Pubblica ha disposto per gli alunni della classe un doppio tampone e l’isolamento domiciliare. Anche per i docenti e per il personale scolastico sono previsti due tamponi, senza isolamento domiciliare. Per i genitori degli alunni non è stato disposto isolamento domiciliare.

Al momento sono 17 i contagiati a Cesenatico.

L’Amministrazione Comunale, in accordo con il Dirigente Scolastico, al termine della giornata provvederà alla sanificazione degli ambienti affidata a una ditta specializzata. “Il caso è collegato a un focolaio extra-scolastico, ma a livello precauzionale il dipartimento di igiene pubblica ha ritenuto di mettere in isolamento la classe. Per i genitori non ci sono provvedimenti di isolamento. Siamo in contatto continuo con il Dipartimento di Igiene Pubblica e con il Dirigente Scolastico per tenere sotto controllo la situazione”, le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.