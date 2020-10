Pesca, vongolare in trasferta a Ravenna

Vongole, qualcosa si muove. Nelle settimane scorse avevamo parlato della crisi di questa fetta della pesca stretta tra regole stringenti sulle dimensioni del prodotto e una moria diffusa si pensa causata da anossia. Per ora si tira un piccolo sospiro di sollievo, ma la soluzione sembra ancora una toppa. Dodici vongolare si sono trasferite temporaneamente al porto di Ravenna in quanto tra Ravenna e Casalborsetti hanno trovato un banco in cui pare esserci abbondanza di prodotto. La zona interessata è all’interno della stesso comparto di mare di Cesenatico e soprattutto dovrebbe assicurare lavoro almeno fino a fine anno.

E Rimini risponde picche In un primo momento i pescatori di Cesenatico avevano pensato a spostarsi a Rimini, fuori quindi dal comparto, per poter spartire le zone di caccia con i “colleghi” vicini. Il consiglio del Cogemo della città di Fellini (la Coop. che racchiude chi pesca le vongole ) ha risposto picche votando un no allo spostamento sancito da trenta contrari e solo sei a favore.

Restano ancora dubbi sulle cause che hanno provocato la moria delle vongole nelle scorse settimane.