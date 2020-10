Scuole, tavolo di lavoro per risolvere problema ingressi

Il sindaco Matteo Gozzoli interviene sul problema sollevato da alcuni genitori con i figli a scuola . “Ieri pomeriggio (martedì, ndr) – scrive il primo cittadino – ho partecipato ad un incontro organizzato dall’Assessore Emanuela Pedulli insieme all’ufficio scuola, ai lavori pubblici e a Cesenatico Servizi. Sul tavolo una serie di problematiche sorte con la realizzazione di nuovi ingressi provvisori ai plessi scolastici realizzati per evitare gli assembramenti all’ingresso. Spesso le aree utilizzate sono parchi o aree verdi non dotate naturalmente di impianti di drenaggio delle acque piovane e, con le piogge dei giorni scorsi, si sono registrate numerose difficoltà segnalatemi da genitori, insegnanti e dagli stessi dirigenti. La problematica non è di facile soluzione, non basta asfaltare come qualcuno mi ha scritto, anche perchè in alcuni casi si tratta di parchi pubblici. Da giorni ci stiamo confrontando per trovare una soluzione, qualche intervento tampone è già stato fatto ma è evidente che non basta e dobbiamo fare di più.