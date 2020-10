Ciclismo. “Gli dedicheremo il Ciclodromo di Cesenatico”

Il Ciclodromo di Cesenatico è un maxi progetto che cambierà la fisionomia della città confermando sempre di più la pole position della città del porto canale nel ciclismo. Il progetto è portato avanti dal Comune e numerose altre istituzioni e anche se ancora non è ultimato, già ci sono le idee chiare su a chi intitolarlo. E a chi altri se non a Marco Pantani? Tesi confermata dai vertici di Palazzo che aggiunge così un altro omaggio al Pirata. basterà a placare la sete di dediche a Pantani? Forse no visto che molti chiedono che gli sia intitolata una piazza o una via. Va detto che in città c’è il Museo alla Stazione della Fondazione, le biglie in Piazza Costa, gli è stata dedicata la tappa del Giro; inoltre si disputano il Memorial Pantani e la gran Fondo dedicata al Pirata.

C’è anche il monumento in Piazza Marconi che non può cambiare nome finché non è pronto un altro luogo in cui “traslocare” la memoria dell’inventore e che comunque non accontenterebbe in toto la famiglia come già riportato sulle nostre colonne.