Pesce fa festa a Cesenatico, “Scontato che…”

Se lo chiedono tutti. “Il pesce fa festa si farà quest’anno?” In prima battuta l’organizzazione era riuscita a realizzare una formula ad hoc per il 2020 con protagonisti i ristoranti che hanno già rodato le prassi del distanziamento durante l’estate. Poi è arrivato il nuovo Dpcm del Governo delle 21.30 (leggi qui) di ieri, domenica che lascia ben poco margine a interpretazioni e escamotage. “Quello stop a sagre e fiere infatti non si espone a interpretazioni in punta di diritto.

Dall’organizzazione comunicano che domani, martedì ci sarà un vertice in comune in cui tra le questioni da trattare ci sarà anche l’edizione di quest’anno del Pesce fa festa. Poi, con molta probabilità, ci sarà una linea definitiva. Queste ore sono utili all’organizzazione per capire se, sul versante della sicurezza e del rispetto delle regole, è possibile “salvare” una parte di evento. Il Pesce fa festa è strutturato come fiera e mercatino e eventualmente potrebbe esserci la possibilità di sviluppare la mostra-mercato. Decisioni che saranno discusse nelle prossime ore.

AGGIORNAMENTO DELLE 11. Il sindaco Matteo Gozzoli, in risposta ad un commento sulla propria pagina facebook, blinda con un “È evidente che non si farà” ogni dubbio sulla remota possibilità dell’evento. Si resta ad ogni modo in attesa di una conferma ufficiale vista la portata dell’evento e della richiesta del pubblico.

La foto è dell’edizione record del 2018.