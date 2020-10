Piscina comunale: lo sfogo della gestione sui social

“La riflessione prende spunto da una domanda: lo sport in piscina è sicuro? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo partire obbligatoriamente da alcuni dati oggettivi: secondo quanto affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, i metodi di trattamento dell’acqua che utilizzano filtrazione e disinfezione con cloro sconfiggono il virus, fra le poche cose sicure relative al Covid-19 c’è che muore in presenza di valori di cloro uguali o superiori a 0,5 parti per milione. Inoltre nei filmati che mostravano le operazioni di sanificazione delle strade in Cina qualche mese fa si vedevano enormi autobotti che spruzzavano liquido: era acqua clorata a bassi dosaggi. E ancora nell’acqua delle piscine, non da adesso ma da molti anni, il valore del cloro libero che deve essere presente in vasca per legge, è compreso fra 1 e 1,5 parti per milione: in pratica dal doppio al triplo del necessario per eliminare il Covid 19. Si stima che anche nelle aree limitrofe, per effetto della evaporazione, il livello di protezione sia altissimo. In pratica, se dovessimo ipotizzare un luogo immaginario in cui le possibilità di contagio sono prossime alle 0, probabilmente questo luogo avrebbe le sembianze di una piscina!”.