Morìa vongole. Montalti: “Necessaria la fusione dei vari consorzi”

La consigliera regionale Pd, Lia Montalti, ha depositato una risoluzione per impegnare la Giunta regionale a farsi carico delle esigenze dei pescatori di vongole cesenaticensi, che stanno subendo gravi danni, incontrati anche lo scorso 2 ottobre a Cesenatico assieme all’assessore regionale Alessio Mammi e al sindaco Matteo Gozzoli.

Tra le richieste fatte alla Giunta, ribadendo l’appello dell’assessore Mammi al Ministro Teresa Bellanova per attivare il Fondo di Solidarietà nazionale per il comparto romagnolo, la consigliera ha chiesto alla Regione di agevolare la fusione dei vari consorzi di pesca di molluschi romagnoli. “Dobbiamo evitare che le interruzioni integrali della pesca delle vongole come quelle verificatesi a Cesenatico e a Goro, dove numerose barche si sono ritrovate senza pescato – spiega Montalti – si ripetano: anche per questo dobbiamo superare i confini del Cogemo attuale, prevedendo una fusione dei Cogemo regionali. Inoltre, la risoluzione impegna la Regione a mettere in campo forme di indennizzo per tutte le attività di pesca che stanno subendo gravi perdite economiche a causa della moria di vongole”.

La risoluzione prevede anche il massimo sostegno per la richiesta all’Unione Europea di rinnovo della misura che prevede la raccolta e commercializzazione dei molluschi al di sotto dei 25 millimetri. “Chiedo inoltre di sostenere i progetti di ricerca che studiano gli effetti del cambiamento climatico sull’ambiente marino – conclude la consigliera regionale – I danni sono sotto gli occhi di tutti, e se non si mettono in campo interventi adeguati, rischia di essere messa in crisi un’intera economia”.