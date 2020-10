“Tutti aperti!”. Anche a Cesenatico prove tecniche di disobbedienza civile

Anche a Cesenatico via alle prove tecniche di disobbedienza civile.

Difficile dire se, alla fine, qualcuno avrà davvero il coraggio di sfidare la legge ma, dopo la manifestazione di ieri sera davanti al Comune (oltre trecento persone infuriate contro il nuovo dpcm), l’idea di violare i protocolli e mantenere aperte le attività si sta facendo largo anche nella nostra città.

Ora, un conto è urlare ad un megafono chiamando l’adunata (“Da domani tutti aperti, zio bonino!”), un altro è riflettere con razionalità sulle reali conseguenze di certi gesti. Perché, anche se il dpcm è un ammasso di contraddizioni ed iniquità (e su questo nessuno obietta) la disobbedienza civile, soprattutto se reiterata, è un illecito che viene sanzionato in maniera affatto leggera.

Per questo, al grido “libertà libertà” – già da ieri – gli ispiratori della protesta hanno iniziato a consultare diversi legali per capire a cosa si potrebbe andare incontro. Sicuramente ad una sanzione (280 euro di base che salgono a 560 in caso di recidiva) ma anche ad una sospensione dell’attività. C’è chi dice cinque giorni e chi un mese.

In ogni caso, almeno per ora, la clamorosa protesta è stata fissata per venerdì sera quando molte attività della città infrangeranno il coprifuoco delle 18 e continueranno a lavorare.

A loro hanno già espresso solidarietà centinaia di cittadini che hanno già annunciato di voler partecipare all’iniziativa anche se questo potrebbe sottoporli al rischio di sanzioni (anche se, garantito il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina, il punto – stando ai nuovi prontuari della Finanza – sembra ancora controverso).

In ogni caso la protesta dilaga e anche oggi (ore 19 davanti al Comune) pare sia stata fissata un’altra iniziativa, ovvero una passeggiata di solidarietà con visita a tutti quei locali che hanno deciso, da venerdì prossimo, di restare aperti. Un atto eversivo? Può darsi ma, considerando ciò che sta accadendo in altre città, consideriamoci molto fortunati.