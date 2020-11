Decreto Ristoro, “Dalla protesta alla resistenza fiscale”

Dopo i fatti delle ultime sere che vi abbiamo raccontato, abbiamo ricevuto una nota firmata da un ristoratore che ha spiegato, con le dovute maniere, il perché i ristoratori hanno scelto di rispettare gli orari imposti dal Dpcm.

“Volevo informarvi – si legge -che i ristoratori di Cesenatico non si sono fermati alla manifestazione di scontento. Ci siamo riuniti giovedì pomeriggio da Giuliano fish food ed è prevalsa la fazione più moderata. Si è scelto di rispettare la chiusura come da Dpcm vista la grave emergenza sanitaria. Raccogliamo le firme per sostenere queste nostre rivendicazioni. I ristoratori di Cesenatico hanno chiesto la collaborazione delle associazioni di categoria per una revisione delle restrizioni dell’ultimo Decreto che garantirebbe la sopravvivenza di tutte le partite iva che sono state colpite direttamente dal decreto e di quelle che verranno colpite di riflesso.

Nello specifico si chiede il prolungamento dell’orario alle ore 24 (come a San Marino, ndr) e nel caso la nostra richiesta, come probabilmente accadrà, non venisse accettata e non venissimo risarciti in maniera adeguata, siamo d’accordo a praticare la resistenza fiscale. Chiediamo a colleghi ristoratori, baristi, proprietari di pubblici esercizi ma anche a tutti i commercianti di divulgare e di unirsi a noi!”

L’intervento si chiude con la richiesta di recarsi presso le associazioni di categoria per firmare l’appello