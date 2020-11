Nuovo grave incidente sulla Statale Adriatica davanti all’Arca

Ancora un grave incidente sulla Statale Adriatica all’altezza dello stabilimento Arca, in un tratto di strada già tristemente noto per una serie di sinistri, alcuni dei quali mortali. E la dinamica di questa sera ricalca, esattamente, quella di tanti incidenti avvenuti in quella porzione di S16.

In questo caso, una Bmw che procedeva in direzione Ravenna, dopo aver leggermente rallentato per svoltare a sinistra nel parcheggio dell’Arca, è stata violentemente tamponata da una Smart bianca. Il conducente dell’utilitaria ha riportato la peggio ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Bufalini” di Cesena.

Sul posto per i rilievi di rito si sono portate diverse pattuglie della Polizia Municipale coadiuvate da un’unità dei Vigili del Fuoco che hanno spento un principio di incendio tra le due auto e da una della Protezione Civile.

