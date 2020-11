Incidente davanti all’Arca: alla guida c’era Paolo Berti

C’era Paolo Berti, padre di Paola ed Alessandro – gestori del Jam Session – al volante della Smart bianca rimasta coinvolta, ieri sera, in un grave incidente stradale sulla Statale Adriatica all’altezza dello stabilimento Arca.

Molto noto in città per essere stato, a cavallo del millennio, il direttore della filiale di Cesenatico della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Berti ha tamponato la Bmw che lo precedeva e che, in quel momento, stava svoltando per immettersi nel parcheggio dell’Arca.

Trasportato a sirene spiegate all’ospedale “Bufalini”, nel violentissimo impatto, Berti ha riportato un pesante trauma cranico, la frattura di tre costole e di una vertebra, fortunatamente senza interessamento del midollo. Un dettaglio che fa la differenza e che, pur obbligandolo ad una lunga degenza, dovrebbe portarlo alla completa guarigione.

Intanto, riesplodono le polemiche per la pericolosità di quel tratto di Statale 16 già tristemente noto per una serie di sinistri, alcuni dei quali mortali.

La dinamica di ieri sera, infatti, ricalca, esattamente, quella di tanti incidenti avvenuti nello stesso punto: l’auto che procede verso Ravenna e che, per immettersi nell’Arca, svolta a sinistra invadendo la carreggiata opposta, ma soprattutto creando un rischio potenziale per le auto che transitano successivamente e che, in un tratto di linea continua, non si aspettano alcun rallentamento.

Sul posto per i rilievi di rito diverse pattuglie della Polizia Municipale coadiuvate da un’unità dei Vigili del Fuoco e da una della Protezione Civile.