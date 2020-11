Incidente in Statale. “Anas ci risponda”. Appena la notizia dell’ultimo incidente sulla Statale ha iniziato a circolare in molti hanno pensato che quei tratti di strada sono troppo noti per i sinistri. C’è chi ha chiesto new jersey, chi rotonde in mezzo alla strada e forse qualcuno ha scordato che a poche centinai di metri c’è già uno “svincolo” utile per cambiare senso di marcia. La Statale come dice il nome, è di competenza dello stato e il comune ha fondamentalmente le mani legate. Non può quindi inserire strutture nelle careggiate di sua spontanea volontà. Al netto di questo caso val la pena ricordare che è fondamentale rispettare le linee continue per non incorrere nel rischio, non troppo remoto, di trovarsi nel mezzo di un incidente.

Intanto il sindaco dal canto suo ha ribadito il fatto che “il problema è noto e che più volte è stato segnalata la pericolosità di quel tratto all’Anas e che da tempo si attendono sviluppi”