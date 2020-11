Tassa di soggiorno. Un milione in meno nelle casse di Cesenatico

Al momento non pare che da Roma siano giunti soldi freschi per le casse del comune. Fa un certo effetto rileggere le dichiarazioni in salsa agrodolce del primo cittadino. Sono datate 25 aprile 2020. L’estate era ancora alle porte. “Abbiamo una previsione complessiva sulle entrate di ben nove milioni di euro in meno. In merito alla tassa di soggiorno stimiamo che nei mesi di maggio e giugno entri veramente poco. Ci auguriamo vada meglio per luglio e agosto”.

Le tariffe. La tassa di soggiorno è stata approvata dal Consiglio Comunale nel 2017. i applica ai pernottamenti compresi nel periodo tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno. Le cifre applicate sono quelle che seguono. Partono dai 3 euro previsti per gli hotel a 5 stelle. La tariffa è di 2 euro per i 4 stelle; per gli hotel a tre stelle è di 1,50 euro al giorno, 0,70 centesimi invece per gli appartamenti e gli hotel a 1 stella. Scende a 0,50 per gli ostelli, 1 euro per gli hotel a 2 stelle e i bnb.

Come previsto dal regolamento l’imposta si pagherà per i primi sette giorni di permanenza con una serie di esenzioni per gli under 14, i diversamente abili e altre categorie previste dal regolamento.