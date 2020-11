Stretta in arrivo: anche i parchi commerciali chiusi nel weekend? Per l’Istituto superiore di sanità, dati pandemici alla mano, l’Emilia Romagna è già zona arancione. Poi c’è la politica che, invece, tenta di fare argine perché il “cambio di colore” vorrebbe dire, in primis, stop agli spostamenti tra Comuni e, soprattutto, bar, ristoranti e gelaterie sempre chiuse. L’argine, però, non terrà a lungo soprattutto se i dati dei contagi e la congestione degli ospedali continueranno a peggiorare.

Il Presidente Bonaccini, nelle ultime ore, ha provato a giocare d’anticipo promettendo urgenti misure anti-assembramento. In sostanza, una nuova ordinanza per evitare il ripetersi delle situazioni dello scorso fine settimana quando, anche a Cesenatico, soprattutto sabato e domenica pomeriggio si sono registrate scene da ferragosto.

Dunque, dopo gli appelli (vani) al buon senso, tra oggi e domani sono attese nuove restrizioni in Emilia-Romagna. Nel mirino i parchi commerciali (quindi rischiano lo stop anche Decathlon, Leroy Merline e tutti i negozi esterni al Romagna Center), le spiagge e il lungomare, le vie dello shopping nei centri storici ed i mercatini. Allo studio anche misure sulla mobilità. In città scende in campo anche la Prefettura e oggi si discuterà se chiudere altre piazze o contingentare gli ingressi nelle vie del centro.

“Mi arrivano foto di luoghi in cui le persone non rispettano il distanziamento e altre in cui non si utilizzano correttamente le mascherine – ha scritto ieri il presidente Bonaccini – Mi rivolgo a tutti: rispettiamo le regole, se non vogliamo altri ricoveri, altri lutti, altre restrizioni. Dipende da ciascuno di noi”.