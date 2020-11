Natale a Cesenatico. Presepe sì, assembramenti no

Certo parlare di Natale in epoca Covid fa effetto. Anche perché da oggi al Natale sono più le variabili di quel che può succedere che le presunte certezze. Di certo c’è che nei giorni scorsi è iniziato il posizionamento delle luminarie. Come è certo che la regione ha stanziato un contributio. Ma come sarà il Natale se non ci possono essere assembramenti? Bella domanda. “Tutto ciò che spinge alla vicinanza sarà da evitare” spiegano dal Palazzo di via Moretti. L’accensione del Presepe si farà ma non ci pensa ad eventi in grande stile come anno scorso per ora. Sulla scrivania dell’amministrazione ci sono alcune richieste.