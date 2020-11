Confcommercio e zona arancione: “Sconcerto e rabbia”

“Il passaggio in fascia arancione – si legge -è una presa in giro per le regioni che avevano emesso ordinanza restrittiva, tra l’altro concordata con ministero, proprio per scongiurare il trasferimento in altra fascia. Bar e ristoranti ad esempio, fidandosi, avevano già fatto scorte e preso prenotazioni per il pranzo domenicale ( ne abbiamo parlato anche noi qui )”.