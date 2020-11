Cesenatico in zona arancione VIDEO

L’effetto è quello di un ritorno ai mesi di lock down. Il chiacchiericcio, il brusio tipico della domenica è sparito. Il tintinnare di piatti lungo il canale non c’è. Sparito il via vai di camerieri che fa la spola dalla cucina ai tavoli. Piazza Ciceruacchio è vuota e fa effetto vedere le luminarie che, in un altro momento, sarebbero state accolte con letizia. Anche i negozi sono chiusi. I bar e piadinerie si stanno attrezzando per l’asporto senza far entrare nessuno. Qualche passante c’è ma ogni confronto con il week end scorso è impari. Anche il parcheggio della stazione era pressoché vuoto. Anzi c’erano meno auto parcheggiate oggi, domenica che durante la settimana di lavoro. Ciò non può che significare anche un’altra cosa. Che i cittadini stanno rispettando le regole. Questo a Cesenatico, ma anche dai paesi limitrofi. Ora speriamo che dopo il bastone arrivino anche buone notizie.