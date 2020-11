Bilancio, rispunta l’Imu piattaforme. A 5 zeri

Guardando ulteriormente avanti nel 2022 e sono previsti investimenti per la riqualificazione della Vena Mazzarini e nel 2022-2023 oltre € 1.000.000,00 per Piazza Volta a Villamarina e l’Ex-Lavatoio di Via Cecchini.

Anche per il bilancio 2021 rimane alta l’attenzione sul tema delle manutenzioni. Il piano asfalti 2021 prevede, infatti, un investimento di € 1.000.000,00 a cui vanno aggiunti € 250.000,00 per il potenziamento della pubblica illuminazione (lo stesso è previsto sia per il 2022 che per il 2023), e € 100.000 per messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Nel 2021 sono previsti anche € 150.000,00 per la ricostruzione del Ponte di Via Vetreto e sempre nel 2021 partono le verifiche al Ponte di Viale Roma e al Ponte del Gatto.

Ampia attenzione è dedicata ad un tema fondamentale per il futuro della comunità: l’edilizia scolastica. Mentre è in corso il cantiere per la nuova scuola di via Torino (già interamente finanziato con il bilancio 2019-2020, prende corpo la programmazione sugli interventi necessari al miglioramento sismico delle scuole del territorio comunale. Si parte con un intervento in programma sul 2021 di miglioramento sismico della scuola Media Arfelli per un importo di 500.000 euro. Per il 2022 sono anche previsti € 600.000,00 per la ristrutturazione della Scuola di Via Caboto e per il 2023 € 400.000,00 per la ristrutturazione della Scuola Ricci Ortali di Villalta.

Sono previsti € 50.000,00 per la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici, € 35.000,00 (la stessa cifra è stata prevista anche per il 2022 e per il 2023) per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.

Il piano per la cura del verde prevede € 100.000,00 di investimento per il 2021 e la stessa cifra confermata anche per il 2022 e il 2023. A questi vanno aggiunti € 30.000,00 per la manutenzione e il rinnovamento dei giochi nei parchi pubblici previsti nel 2021 e confermati anche nel 2022 e nel 2023. Per lo sport sono stati previsti invece € 50.000,00 destinati alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi con la medesima previsione effettuata anche per le annate 2022 e 2023 mentre nel 2023 sono previsti € 1.000.000,00 per l’adeguamento dello Stadio Comunale.

Infine in merito alla videosorveglianza l’Amministrazione Comunale ha previsto € 30.000,00 per Targa System nel 2021, con la stessa cifra anche per 2022 e 2023.