Seghe in giro per la città. Ecco dove e perché

Ora che abbiamo attirato la vostra attenzione andiamo al sodo. Viste le numerose segnalazioni giunte in redazione abbiamo chiesto un chiarimento. Una decina di persone ha fatto presente che ci sono molti alberi tagliati in città. Si aggiungono alle potature effettuate nei giorni scorsi. Impossibili da non vedere quelle in viale Roma anche solo per le deviazioni al traffico. L’intervento è poderoso sia per i mezzi impiegati che per la sua estensione. La vista dei tronchi a bordo strada ha suscitato timore e allarme.

Tutto era già stato spiegato in un comunicato diramato dal comune nei giorni scorsi. Ma la tematica verde è sempre cara e val la pena ritornare sull’argomento. Al momento gli alberi sacrificabili sono 88 e saranno piantati in città nuovi arbusti in zone indicate dagli esperti. Agli abbattimenti fa seguito la piantumazione di un numero maggiore di piante. Un processo favorito anche da un progetto della Regione Emilia Romagna che agevola questa pratica verde.