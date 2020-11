Skatepark, finalmente è realtà. Inaugurazione al parco di levante dopo aver piantato un omaggio a Mattia Fiaschini. Una giornata di nuovi inizi e di ricordi, una giornata importante per Cesenatico. E un momento che, anche se in forma ristretta per via dell’emergenza sanitaria, ha avuto un’alta valenza simbolica. L’Amministrazione Comunale ha salutato il “Naviskatepark Cesenatico”. Si tratta del nuovo impianto sportivo terminato e collaudato all’interno del Parco di Levante. Presente il logo e il nome che hanno vinto il concorso indotto qualche mese fa. Ad abbellirlo oltre alle tante acrobazie con cui potranno divertirsi i giovani atleti anche 170 alberature. Verranno piantate per creare una piccola forestazione in prossimità dell’impianto sportivo.