Oltre 20 tartarughe spiaggiate nel week end

Nei giorni scorsi invece due tartarughe, in due giorni diversi, sono stati recuperati dal Rimas. Si tratta di un peschereccio di Cesenatico che vanta il record romagnolo di salvataggi. La Caretta caretta era finita nella sua rete, per fortuna è stata issata a bordo viva. Al rientro in porto è stata consegnata agli esperti per essere portata all’Ospedale delle tartughe di Riccione. Guarda il VIDEO a questo link.