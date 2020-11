Natale a Cesenatico, tornano le giostre in Piazza Costa

Tornano le giostre in Piazza Costa. Il Natale, per quanto sui generis, si presenta alla prova normalità. Il Comune di Cesenatico aveva pubblicato una manifestazione di interesse per chi volesse farsi avanti. Riempire di attrazioni Piazza Costa non è cosa da tutti. A presentarsi all’appello il tandem guidato dalla famiglia Foresti, già noto in città per il bel lunapark di Cesenatico Village in zona ex Nuit. Fa parte del progetto anche l’associazione Carducci Live che, dalla sua formazione, ha sempre dato prova di saper vivacizzare una fetta molto importante della città.

Il compito che le due realtà di Cesenatico hanno accettato è quello di portare in Piazza un’area di intrattenimento per bambini e famiglie con attrazioni dello spettacolo viaggiante, nell’ambito delle politiche di promozione del Natale 2020. Ancora non ci sono informazioni dettagliate sulle attrazioni e le proposte che coloreranno Piazza Costa per il Natale perché l’aggiudicazione è fresca di pubblicazione.