Colonnine elettriche a Cesenatico. “Città più europea”

Nuove colonnine elettriche a Cesenatico. La città continua nella sua strada per diventare una città sempre più attenta alla tematica ambientale. L’Amministrazione Comunale sta lavorando per garantire maggiori servizi a cittadini e turisti. Si punta a sfruttare le nuove tecnologie in ambito di mobilità sostenibile. La Giunta ieri ha approvato una delibera per un protocollo di intesa con l’azienda “Be Charge”. Il tema è l’installazione di 13 colonnine di ricarica per veicoli elettrici, di cui 4 con tecnologia di ricarica veloce. L’azienda è stata individuata attraverso un bando pubblico. Una nuovo importante intervento per implementare ulteriormente la rete già presente sul territorio cittadino. I punti in cui “Be Charge” installerà le colonnine standard sono numerosi. Via Caboto, Piazza Comandini, Viale Milano, Via Fossa, Viale dei Mille, Via Litorale Marina nel parcheggio scolastico, Via San Benedetto, Via Balitrona, Piazza Angelina Pirini. I quattro punti di ricarica veloce invece saranno localizzati in Via Magellano 25, in Piazza della Rocca, in Viale Saffi e in Piazza Volta.

Sul territorio di Cesenatico sono presenti attualmente 3 colonnine eredità del progetto “Mi muovo Mare” e dal 3 dicembre inizieranno i lavori gestiti da “Enel X Mobility” per l’installazione di 15 colonnine. Una rete efficiente e capillare che renderà Cesenatico ancora più sostenibile ed europea.