Con il lockdown l’Emilia Romagna diventa violenta contro le donne

Nella Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle donne (25 novembre) l’Emilia Romagna registra un triste primato. La fotografia di un’Emilia Romagna violenta contro le donne arriva dal report regionale sulla violenza di genere 2020. E così mentre in tutta la Regione e anche a Cesenatico si organizzano eventi social contro la violenza, la Regione mette sotto la lente d’ingrandimento una vera e propria piaga sociale.

L’emergenza Covid ha messo in evidenza i rischi a cui sono esposte le donne vittime di violenza, in particolare nei contesti domestici.

Ecco alcuni numeri. In Emilia Romagna le chiamate al numero verde 1522 sono più che raddoppiate, passando dai 365 casi del periodo marzo-giugno del 2019 agli 804 dello stesso periodo di quest’anno. E anche a livello nazionale è cresciuto del 5% il numero di donne uccise in Italia nei primi sei mesi del 2020: su 131 vittime, 59 sono state donne contro le 53 del 2019. Il 77% di questi omicidi si è consumato tra le mura di casa. In lieve aumento anche i delitti compiuti da partner o ex partner (da 32 a 36).