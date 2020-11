Fiamme gialle, confisca di beni per 270mila euro

Sigilli della Guardia di Finanza di Cesenatico. A conclusione di una verifica fiscale effettuata nel 2018 nei confronti di una ditta individuale gestita da tre soggetti orientali operante nel distretto calzaturiero del Rubicone (fabbricazione di parti in cuoio per calzature), i finanzieri della Tenenza di Cesenatico rilevarono l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di oltre un milione e duecentomila Euro ed IVA per oltre 320.000 Euro. Nello specifico, il titolare di diritto ed i due coniugi risultati essere co-titolari fatto (dominus) dell’attività avevano elaborato un semplice sistema di frode consistente nel costituire ed utilizzare l’impresa, che acquisiva lavori di assemblaggio di parti di calzature per rilevanti importi a prezzi concorrenziali sul mercato, sfruttando il fatto che la stessa non versava imposte in quanto annotava in contabilità fatture per operazioni inesistenti risultanti emesse da altre imprese riconducibili a soggetti orientali. Semplice anche il sistema per neutralizzare gli utili: si ricorreva a documentazione risultante “emessa” da tre società facenti capo a titolari irreperibili e con sedi inesistenti (solo cartolari) in Toscana (Firenze), nelle Marche (Sant’Elpidio a Mare) ed una a Gambettola, ma di fatto autoprodotte dagli stessi dominus di Savignano sul Rubicone.