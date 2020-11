Violenza contro le donne: l’appello del sindaco

“In occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle donne il Comune di Cesenatico ha organizzato una camminata “social” per non fermare la solidarietà anche in questo momento complicato”. Così il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, con una foto-messaggio che dice no alla violenza sulle donne invita i cittadini a partecipare.