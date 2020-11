Nuova morìa di vongole. “Quali sono le cause?”

A questo link il video della morìa riscontrata a settembre

“Chi si deve prendere in carico la situazione? La Regione, il ministero? Nessuno? Ce la dobbiamo risolvere da soli?” ha aggiunto Manuel con sconforto. “Il problema esiste e è tangibile e non si può far finta di non vedere. I fondi? Ancora non sono giunti e coprirebbero comunque l’ammontare di un mese di lavoro perché dobbiamo giustamente dividere la quota per tutti”. Nei mesi scorsi la Regione ha stanziato 400mila euro per il comparto grazie all’interessamento del sindaco Matteo Gozzoli e dell’ass.re regionale Mammi. Questo settore dell’economia impegna circa 50 famiglie, un numero non esiguo che insiste in un periodo che di certo non è dei più floridi.

Inoltre torna a farsi sentire con insistenza l’interrogativo sulle cause di questa seconda ondata di morìa di vongole.